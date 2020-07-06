زيادة أسعار الأدوية المصنعة في السودان بنسبة تقارب 100%





بسم الله الرحمن الرحيم

تحالف الكوادر الصحية القومي

تنسيقية الصيادلة والإمداد الدوائي

بيان بخصوص قرار زيادة أسعار الدواء غير المعلن

في خطوة مفاجئة أجاز المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة زيادة في أسعار الأدوية المصنعة محلياً بنسبة تقارب ال 100 ٪ .

لقد رفضنا في بيان سابق الزيادة في أسعار الدواء وكل ما يثقل كاهل المواطن واستجابت وزارة الصحة للضغوطات وقامت بإلغاء التسعيرة السابقة وها هي اليوم توافق على نفس الزيادة متجاهلة الحلول السابقة بتوفير النقد الأجنبي لشركات ومصانع الأدوية حتى تظل أسعار الأدوية ثابتة ولكن يبدو أن الدواء ليس من أولويات الحكومة.

المواطنون الشرفاء تأتي هذه الزيادة من دون أي إعلان رسمي من وزارة الصحة فإننا نؤكد ان هذا المسلك ينم النكوص عن شعارات الشفافية مع المواطنين.

كما ننوه انه لم يتم الإعلان عن أي إجراءات لزيادة مظلة التأمين الصحي ورفع سقف التأمين حتى تخفف على المواطن.

إن هذه الزيادة إشارة واضحة للتحرير الكامل لتسعيرة الدواء ونؤكد على فشل هذا الحل المجرب من قبل النظام السابق في العام 2016 ومنه توالت الزيادات في أسعار الدواء مع كل زيادة في سعر النقد الأجنبي في السوق الموازي، وكان بالأحرى للحكومة الحالية إيجاد حلول أخرى حيث لن تكون هذه الزيادة الأخيرة ما لم توجد حلول لجذور هذه الأزمة.

الصيادلة الشرفاء وزملاء المهنة ندعوكم للإحتجاج السلمي ورفض الزيادة الغير معلنة وتوعية المواطن في الصيدليات بالزيادة واسبابها وما يترتب عليها وان أصحاب الصيدليات والصيادلة غير مسؤولين عن هذه الزيادة ، كما ندعو الحكومة لتحمل المسؤولية كاملة في ملف الدواء وعدم إضافة عبء جديد على المواطن وإلغاء هذا القرار فورا.

دمتم ودامت نضالات الشعب السوداني ونؤكد أن الدواء حق وليس مكرمة.

#اعيدوا_الدعم_للدواء2020

#الدواء_حق_لامكرمة

إعلام التحالف

الأحد 5 يوليو 2020

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