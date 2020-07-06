محافظ بنك السودان يعد بتنفيذ مقترح مبادرة دعم طلاب جامعة أم درمان الإسلامية





وعد محافظ بنك السودان المركزي السيد محمد الفاتح زين العابدين بتنفيذ مقترح مبادرة دعم طلاب جامعة أم درمان الإسلامية والاهتمام بها بالتعاون مع اتحاد المصارف مشيداً بالمبادرة وبجامعة أم درمان الإسلامية في خدمة المجتمع . جاء ذلك لدى لقائه يوم الأحد 5/7/2020 بالبروفسور الحسن المثنى عمر الفاروق مدير الجامعة والدكتور صديق عطا المنان وكيل الجامعة وعدد من المسؤولين بحضور السيد محمد أحمد البشرى نائب المحافظ والسيد ياسر بانقا المدير التنفيذي برئاسة البنك بالخرطوم .

وتتمثل المبادرة التى قدمها البروفسور مدير الجامعة خلال اللقاء في أن يتبنى بنك السودان المركزي بالشراكة مع جامعة أم درمان الإسلامية المبادرة ضمن المسؤولية المجتمعية للمصارف السودانية في إعانة طلاب الجامعة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا . وتتلخص المبادرة في دعم مشروع التحول الرقمي الإلكتروني في المحاضرات واللقاءات العلمية وذلك بتقديم المستطاع من أجهزة تعين الطلاب على ذلك والمساهمة في بناء القاعات داخل الجامعة تنفيذاً لاشتراطات الجهات الصحية بالتباعد وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات ودعم الكفتريات لتقديم وجبات بسعر مناسب للطلاب داخل الحرم الجامعي بالتعاون مع عمادة الطلاب بالجامعة وإدارة الاستثمار واعانة الجامعة في مشروع شراء حافلات للرحلات العلمية للطلاب وتبنى الطلاب النوابغ وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم وإعانتهم في تنفيذ مشاريعهم البحثية ذات الطابع الابتكاري الذي ينفع المجتمع وكذلك دعم الأنشطة اللا صفية من قوافل التثقيف الصحي التي يقوم بها الطلاب .

وأوضح البروفسور مدير الجامعة خلال اللقاء أن الجامعة تطمح الي تضامن البنوك مع الجامعة للم شمل الكليات بالمدينة الجامعية بأبي سعد وتحسين البيئة الجامعية. وتمويل مشاريع وسائل إنتاج للعاملين وتمليك السيارات للأساتذة وخدمة مجتمع الطلاب من أجل استقرار وجودة العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء أوضح السيد محافظ بنك السودان المركزي أن جميع الخطوط ستكون مفتوحة بين البنك وجامعة أم درمان الإسلامية لتقديم كل ما يمكن الجامعة من القيام بدورها ورسالتها في المجتمع.

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