خطاب لإدارة سجن كوبر يسمح للمتهمين بمقابلة محامي الدفاع عنهم وبكري يرفض الإدلاء بأي افادات





كشفت مصادر عليمة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات إعدام (28)ضابط من القوات المسلحة في رمضان من العام

1990م، دفعت بخطاب رسمي الى إدارة سجن كوبر ممهور بتوقيع وكيل أول النيابة أبشر دلدوم يتعلق لإبلاغ المتهمين واخطار محامي الدفاع عنهم قبل مثواهم أمام اللجنة

وأبلغت المصادر (أول النهار) أن اللجنة أوقفت استجواب المتهمين وومثولهم للنيابة حتى يتمكن المتهم من الجلوس إلى محاميه قبل مثوله أمام اللجنة.

ورفض النائب الأول الاسبق لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح اليوم الاثنين الإدلاء بأي معلومات أمام اللجنة، ورهن صالح حديثه للجنة بوجود محامي دفاعه.

وأفادت المصادر أن اللجنة قررت إيقاف استجواب المتهمين في البلاغ الى حين جلوسهم مع محامو الدفاع.

وكشفت المصادر أن اللجنة توصلت من خلال التحريات إلى (6) مواقع تتعلق بدفن جثث الضباط في مقابرجماعية،واستجوبت خلال فترة الحظر اكثر من (80) شاهد.

صحيفة أول النهار

شارك الموضوع :





