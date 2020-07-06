حمدوك يشكل لجنة رفيعة للتنسيق مع (يونيتامس) ويستبعد الدعم السريع





أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قرارا بتشكيل لجنة تنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ( يونيتامس) المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان تحت إشراف السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء وممثلي وزارات الخارجية ، الحكم الإتحادي ، المالية والتخطيط الإقتصادي ، العمل والتنمية الاقتصادية بجانب كافة ممثلين من كافة القوات النظامية عدا الدعم السريع ، مفوضية نزع السلاح والتسريح ، مفوضية العون الإنساني الى جانب عدد من السفراء .

وبحسب سونا ان مهام وإختصاصات اللجنة تتمثل في التنسيق المباشر بين حكومة السودان وبعثة ( يونيتامس) على المستويين الأتحادي والولائي في مجالات عملها وتحديد تفاصيل إحتياجات السودان من الدعم

وتؤول للجنة المهام التي كانت تضطلع بها الآلية الوطنية للتنسيق مع اليوناميد بما في ذلك متابعة وتصفية وإنسحاب بعثة اليوناميد الى جانب متابعة إجراءات التجديد السنوي لبعثة ( يونيتامس) من قبل مجلس الامن ورفع توصيات للحكومة في هذا الصدد . والإستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها على أداء مهامها .

صحيفة آخر لحظة

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