أمن الولاية يجري تقييما لحراك 30يونيو ويكون لجنة لحسم المتفلتين





عقدت لجنة أمن ولاية الخرطوم اجتماعا اليوم برئاسة والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي بمقر هيئة أمن ولاية الخرطوم.

وأجرى الاجتماع تقيييما شاملا لخطة تأمين حراك ٣٠ يونيو حيث أكد الاجتماع نجاح الخطة التي عززت العلاقة بين المواطن والأجهزة الامنية واشاد بيقظة كل القوات النظامية في تأمين الحراك وتطبيقها لخطة نوعية كما اسهم الاغلاق الذي تم قبل يومين من الحراك في انجاح الخطة كذلك اشاد الاجتماع بالتزام لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات بمسارات الحراك والالتزام بالسلمية كشعار رفعته الثورة منذ بدايتها وحتى الآن .

واكد والي الخرطوم ان مستوى التنسيق الذي تم بين الأجهزة الامنية ولجان المقاومة سيكون أساساً لتقديم نموذج مستقبلي بأن يصبح الأمن مسئولية الجميع كما تطرق الاجتماع الى السلبيات التي رافقت الحراك وظهور بعض الظواهر السالبة من المجموعات المتفلتة التي تستغل الحشود الجماهيرية لتحقيق النهب والسلب والتخريب وترويع المواطنين باستخدام الأسلحة البيضاء معلنا عن تكوين لجنة أمنية لحسم هذه الظاهرة.

وقال الوالي ان الولاية ستدخل مرحلة الرفع الجزئي للحظر الصحي مما يتطلب خطة امنية تراعي ضرورة الاهتمام بقضايا معاش المواطن كما اشار الى الترتيبات الامنية الجارية لتأمين امتحانات الاساس وتطبيق الاشتراطات الصحية.

على صعيد اخير سجل الاجتماع صوت شكر للفريق عزالدين الشيخ مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق والذي تم تعيينه مديرا عاما لقوات الشرطة مما يؤكد نجاحه خلال فترته بولاية الخرطوم.

سونا

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