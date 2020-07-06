وزير الدولة بالخارجية يثمن دور السعودية الداعم للسودان





بحث السيد عمر قمر الدين، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بمكتبه ظهر اليوم مع السيد على بن حسن جعفر، السفير السعودي في الخرطوم سبل التعاون المشترك فى جميع المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث اللقاء الاجراءات التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا للمقيمين والمعتمرين بالمملكة. وتطرق الجانبان أيضاً لأهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينها. وأبدى السفير رغبة المملكة فى استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام في البلاد.

من جانبه شكر السيد وزير الدولة حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الوقوف مع السودان خلال الفترة الانتقالية، مثمنًا دور المملكة الداعم للسودان في كافة المجالات ومؤكدًا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وشكر السفير السعودي السودان على مواقفه الداعمة للمملكة، مشيرًا لجهود المملكة فى إحلال السلام فى اليمن والمنطقة العربية.

سونا

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