التعايشي:مشاركة المرأة في الاعتصام أبلغ دليل لتجذر قيم وأهداف الثورة





إمتدح الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالى الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في المجتمع وقال لا ينهض اي مجتمع إلا بتعزيز حرية المرأة وصيانة حقوقها وإشراكها في صنع القرار السياسي والاجتماعي.

وقال التعايشي لدى مخاطبته اليوم اعتصام نيرتتي من أمام مقر محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور ان مشاركة نساء نيرتتي في اعتصام المنطقة أبلغ دليل على الوعي الذي أحدثته ثورة ديسمبر وسط المجتمع السوداني مبيناً أن مشاركتها تعكس رسالة حضارية توضح دور المرأة في ثقافة إنسان دارفور وحيا التعايشي الكنداكات والميارم لمساندتهم اعتصام نيرتتي واضاف قائلا ” انا فخور بهذه المشاركة التي تعبر عن عظمة المرأة في المجتمع الدارفوري”.

ووجه عضو مجلس السيادة بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وشدد على ضرورة وقف القطع الجائر للاشجار وانتهاك مقومات البيئة والذي يعد إهداراًاََ للموارد موضحا انه اذا استمر الحال على ماهو عليه خلال العشر سنوات القادمة فإن الصراع حول الموارد لن يتوقف فضلاً عن أن ذلك سيؤثر سلبا في عائدات الإنتاج وقال إن الموارد هي مفتاح النهضة لكل المجتمعات لذلك لابد من المحافظة عليها .

سونا

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