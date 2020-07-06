مانيس يشيد بدور القوات النظامية في تعزيز الأمن بربوع البلاد





أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير/ عمر بشير مانيس بالدور الذي ظلت تضطلع به القوات النظامية في حفظ وتعزيز الأمن بربوع البلاد .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة / عز الدين الشيخ علي منصور وذلك بحضور وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس.

وهنأ وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق شرطة عزالدين الشيخ على نيله ثقة قيادة الدولة وتعيينه مديراً عاماً لقوات الشرطة .

وتناول اللقاء الوضع الأمني والجنائي بالبلاد.

من جانبه عبر مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة عز الدين الشيخ عن شكره لرئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك على الثقة و التكليف ، وتعهد سيادته ببذل الجهود لبسط الأمن والطمانينة خدمة للوطن والمواطن .

سونا

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