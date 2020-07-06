محلية أم درمان: بحث ترقية الخمات بالريف الجنوبي





طالب الاستاذ احمد السماني المدير التنفيذي لمحلية امدرمان بحصر وتحديد مواضع الخلل و اعداد الميزانية المطلوبة لاعادة تاهيل المركز الصحي بقرية العقيدات بالريف الجنوبي لامدرمان بجانب حث لجان الخدمات بالقرية بالاهتمام برعاية المركز والمحافظة عليه وتكوين مجلس امناء للمركز داعيا ادارة التخطيط العمراني بعمل دراسة هندسية خاصة بتصريف مياه الامطار بالقرية وتشييد مصرف يصب في المجري الرئيسي وعمل ترس واقي لحماية المنطقة من السيول

كما وقف المدير التنفيذي لمحلية امدرمان علي عدد من المشروعات بوحدة ابوسعد من بينها مقترح لتشييد موقف للمواصلات بمربع (42) ونقل موقف الشقلة للموقع المقترح بالمربع بجانب تشييد سوق بمربع (47) بابي سعد مؤكدا مضي المحلية في دراسة تلك المقترحات وبداية تنفيذها علي ارض الواقع موضحا بان موقف المواصلات سوف يسهم في فك الاختناقات المرورية والازدحام وتسهيل الحركة وتخفيف الضغط على موقف الشقلة واضاف بان السوق يعد اضافة حقيقية لمنطقة المربعات بابي سعد ويسهام في انسياب الخدمات الاساسية لمواطني المنطقة مشيرا لاستمرار الجهود الرامية لاحداث التغيير المطلوب والاسهام في الوصول لرضا المواطن والعبور به للنهضة المنشودة.

سونا

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