مانيس يبحث مع سفير المملكة ترتيبات اجتماعات اللجنة السودانية السعودية





جدد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير، حرص السودان على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

والتقى مانيس بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم الاثنين، سفير المملكة لدى السودان علي بن حسن جعفر، وبحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة لاسيما في المجال الاقتصادي.

وتطرق اللقاء الى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة السودانية السعودية المشتركة في الخرطوم خلال هذا العام والقضايا التي ستتناولها.

الصيحة

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