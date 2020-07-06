الادارة العامة للشرطة الامنية تضبط عدد أسلحة صغيرة (طبنجات) بولاية القضارف





تمكنت الشرطة الامنية ولاية القضارف محلية القريشة من ضبط عدد ( 468) طبنجة تركية الصنع محملة بعربة لاندكروزر .

وقال المقدم شرطة شرطة حقوقي / خضر الأمين مدير ادارة الشرطة الامنية بولاية القضارف في تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة ) ان الضبطية تأتى فى اطار الخطط الموضوعة للحد من الجرائم ومحاولات تهريب الاسلحة عبر الولايات ، مشيرا الى توفر معلومات لادارته عن قيام شبكة إجرامية تقوم بتهريب الطبنجات عبر الحدود بمحلية القريشة فتم تكليف فريق ميداني للقبض علي الجناة وتفكيك الشبكة مضيفا انه و اثناء محاولات ضبط عربة الجناة تبادلو اطلاق الاعيرة النارية مع القوة ولم تسفر المواجهة عن وقوع خسائر فى الارواح حيث حاول الجناة الفرار تاركين خلفهم المعروضات حيث تم ضبط عدد468 طبنجة تركية الصنع ، مبينا ان المضبوطات تم تحويلها الي بلدية القضارف واتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 26 من قانون الأسلحة والزخيرة بالقسم الاوسط القضارف .من جانبة اكد اللواء شرطة حقوقي /الصادق علي ابراهيم ان ادارته تنفذ خطط محكمة تعني بحفظ امن وسلامة الوطن والمواطن من جميع أشكال الجرائم وكافة المهددات وأن ادارته مصممة وقادرة علي ضبط وتفكيك العناصر والمجموعات الإجرامية التي تستهدف زعزة الاستقرار والطمأنينة العامة مبينا أن الشبكات الإجرامية تنشط ويزيد انتشارها عبر المناطق الطرفية والحدودية وتشكل مناطق بؤر الجريمة حاضنة للتخفي من الأجهزة الأمنية وارتكاب العديد من الأنشطة الإجرامية من ضمنها تهريب الأسلحة التي تعتبر أحد أخطر المهددات للسلامة المجتمعية

مناشدا المواطنين التبليغ عن كل الأنشطة المشبوهة أو التي يمكن أن تهدد السلامة العامة.

التيار

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