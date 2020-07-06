قائد ثاتي الدعم السريع من (نيرتتي) يؤكد جاهزية القوات المسلحة لحماية المواطنين





تعهد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو خلال زيارته لمحلية ( نرتتي) بولاية وسط دارفور بحماية المزارعين والرحل بغرب جبل مرة وملاحقة المتفلتين والمجرمين وتسليمهم الي العدالة ، واكد في الوقت ذاته جاهزية القوات المسلحة لحماية المواطنين.

وقال عبدالرحيم لدى لقائه بقيادات الادارة الاهلية بخور رملة، انهم لا ينتمون إلى كيان اوقبيلة معينة وانهم لا يجاملون في الحق،وحذر من جهات — لم يسمها — قال انها تسعى إلى إشعال نار الحرب بين مكونات مجتمع دارفور

من جانبه ، وعد مدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول جمال عبدالمجيد ، بحماية الرحل واستعادة الاموال المنهوبة ،وجثث القتلى وتسليمها إلى زويها لموارتها الثرى.

جدير بالذكر انه في يوم 4 يوليو الجاري ، هاجمت مجموعات متفلتة تتبع لحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور ، الرحل بغرب الجبل مما أدى إلى مقتل ثلاثة افراد لم يتمكن زويهم من مواراة جثامينهم الثرى.

الصيحة

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