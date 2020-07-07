(3) آلاف سوداني يواجهون ظروفاً صعبة بلبنان





كشفت مصادر، أن قرابة الثلاثة آلاف سوداني عالقون بلبنان يواجهون أوضاعاً صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها لبنان وانعكست سلباً على السودانيين، فضلاً عن جائحة (كورونا).

من جانبه، قال مصدر مسؤول بالسفارة السودانية في لبنان، أن القائم بالأعمال وطاقم السفارة في بيروت يجرون ترتيبات حالياً لإجلاء العالقين عبر اتصالات مع الجهات المختصة في السودان لبرمجة عملية الإجلاء ممثلة في لجنة الطوارئ الصحية، وأضاف بأن الصعوبات المالية هي التي تقف وراء تأخر الإجلاء.

وأشار المصدر إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم لدى السفارة بغرض العودة حتى بداية الأسبوع الحالي بلغ حوالي (2700) شخص، وهو قابل للزيادة مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أن معظم المسجلين لا تنطبق عليهم شروط اللجنة السودانية للإجلاء والمتعلقة بالمتخلفين جراء إغلاق المطار، وإنما هم متأثرون كثيراً بالوضع الاقتصادي والمالي المتدهور الذي تمر به لبنان حالياً.

الخرطوم (كوش نيوز)

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