أرقين يشهد وصول 40 بصا ومركبات





شهد معبر أرقين نهار أمس وصول 40 بصا ومركبات خاصة على متنها ما يقارب (2000) سوداني بينهم عالقين وعائدين من جمهورية مصر العربية في ظل عدم وجود توجيه لإدارة المعبر السماح لهم بالدخول حتى صباح أمس، إلا أن وزير البنى التحتية والنقل وجه بالسماح للقادمين بالدخول ، حيث تمت عملية دخولهم وسط إجراءات مشددة من المحاجر الصحية وتفويجهم إلى الخرطوم، مشيرا الى أن من المنتظر استقبال باصات اليوم.

على صعيد آخر تم السماح لمعبر أشكيت بوادي حلفا صباح اليوم بمغادرة ما يقارب 160 مصرياً إلى جمهورية مصر العربية بعد استكمال كافة الإجراءات الهجرية وأكد مدحت ماهر بشارة ممثل لجان المقاومة أنهم يقومون بمتابعة سفر المصريين عبر معبر اشكيت من خلال متابعتهم اللصيقة و تحركهم من الخرطوم و حتى مغادرتهم المعبر إلى جانب تقديم كافة التسهيلات والعون وذلك في ظل التعاون والحفاظ على انسياب تسفيرهم بشكل منتظم.

سونا

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