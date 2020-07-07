رئيس الوساطة الجنوبية يختتم زيارته للبلاد،ويؤكد اتفاق السلام خلال اسبوع





اختتم السيد توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية المستشار الأمنى لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ظهر اليوم زيارته للبلاد التي استمرت عدة ايام بحث خلالها عددا من القضايا العالقة فى محادثات السلام السودانية.

وكان فى وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام الأستاذ محمد حسن التعايشى.

واكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية فى تصريح صحفي بالمطار، أن وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد الجبهة الثورية توصلا لاتفاق حول القضايا العالقة التى لم يتمكن الطرفان من حسمها خلال المفاوضات فى جوبا لتوقفها بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المتبقى من هذه القضايا قضية واحدة تتعلق بنسب مشاركة الجبهة الثورية فى المجلس التشريعي.

واكد سيادته أن هذه القضية، والتى وصفها “بالبسيطة” لن تؤثر على مسار اتفاق السلام، لافتا الى أن جلسة بشأن مناقشة تفاصيلها ستعقد بفندق السلام روتانا بالخرطوم مساء اليوم بين الوفد الحكومي ووفد الجبهة الثورية بحضور بقية فريق الوساطة بقيادة الدكتور ضيو مطوك.

واوضح السيد قلواك أن زيارة الوفد للخرطوم هدفت للتواصل مع قيادة الحكومة الانتقالية والجهات الأخرى ذات الصلة بقضية السلام من أجل التوصل لاتفاق حول عدد من القضايا العالقة.

وقال أنه سينقل النتائج المبشرة التى توصلت لها أطراف السلام فى الخرطوم للرئيس سلفاكير ميارديت راعى عملية السلام السودانية ليتمكن من تقديم الدعوة لرصفائه الرؤساء لحضور احتفالات التوقيع على إتفاق السلام بين الأطراف السودانية فى جوبا خلال فترة اسبوع.

سونا

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