كباشي يدعم مبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي





تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بدعم مبادرة الشيخ الياقوت للسلم المجتمعي، وإتاحة القنوات للتبشير بها.

وأكد المتحدث باسم وفد المبادرة محمد الشيخ الياقوت، عقب لقاء عضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري اليوم، ان المبادرة تهدف الي تجنيب الوطن ويلات الحرب والتناحر والفرقة، واضاف ان الوفد بصدد لقاء كافة اجهزة الدولة في اعلى مستوياتها لطرح المبادرة .

واشار محمد الشيخ الياقوت الي ان المبادرة تاخرت كثيرا بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وان الفرصة باتت مواتية الآن للتبشير بها، معلنا ترحيب عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالمبادرة، وبانه سيكون الداعم الاساسي لها وللتبشير بها سواء على مستوى الحكومة او عبر منبر جوبا ولدى قادة حركات الكفاح المسلح .

وأعرب محمد الشيخ الياقوت عن امله ان يتحقق السلام والسلام المجتمعي في السودان للنهوض بالوطن.

سونا

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