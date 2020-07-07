إكتمال الاستعدادات لامتحانات شهادة الاساس بولاية الخرطوم





أكملت ولاية الخرطوم إستعداداتها لقيام امتحانات شهادة الاساس يوم ١٢ يوليو المقبل حيث إلتأم اليوم اجتماع برئاسة والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي بحضور أمين عام حكومة ولاية الخرطوم ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة التربية والتعليم ومدير عام وزارة الصحة ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات والامين العام لجهاز المغتربين .

واوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم ان عدد الطلاب الجالسين لامتحانات شهادة الاساس بلغ ١٧٤٦٧٧ تلميذاً وتلميذة موزعين على عدد ١٤٤٥ مركز امتحانات بالاضافة الى المراكز المعدة لاستقبال الطوارئ، واكد ان وزارته وبالتشاور مع وزارة الصحة قررتا تطبيق الاشتراطات الصحية لتفادي الاصابة بكورنا حيث لايزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن ١٤ طالب بغرض تحقيق التباعد الاجتماعي مع الالتزام التام بلبس الكمامة وتعقيم مراكز الامتحانات بشكل مستمر وتوزيع النشرات الارشادية وتوفير الكمامات والاسعافات لاي طوارئ، كما تقرر منع تداول الادوات المكتبية بين الطلاب وحظر دخول الوجبات لداخل المدارس، فيما تم الاتفاق مع الشرطة على تأمين كل مواقع الامتحانات، كما تقرر منع دخول أجهزة الموبايل للطلاب والمراقبين.

الى ذلك تقرر عقد اجتماع غدا مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية لاتخاذ القرار النهائي لقيام امتحانات المراكز الخارجية الموجودة في عدد من الدول الاخرى.

سونا

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