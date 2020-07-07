بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بولاية الخرطوم





أصدر رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ بيانا حول إجراءات المرحلة القادمة للتعامل مع جائحة كورونا اعلن فيه بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة بين محليات الولاية اعتبارأ من يوم غد الاربعاء الثامن من يوليو يوميا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية.

واوضح سيادته فى البيان الذي اصدره اليوم حول اجراءات المرحلة القادمة بالتعامل مع جائحة كورونا ان الاشتراطات الصحية تشمل الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر مشيرا الى ان هذا السماح خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية مناشدا المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لانعود للاغلاق التام.

ووجه رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب اوضاع العمل داخل وحداتهم بحيث تتراوح نسبة الحضور لتسيير دولاب العمل اليومي ما بين ٣٠٪الى ٥٠٪ بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين بالاضافة الى توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل والزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامة، وشدد على ضرورة ان تلتزم الانشطة التجارية والخدمية التى تؤمها اعداد كبيرة من المواطنين بالاشتراطات الصحية وعلى المحليات مراقبة الاسواق ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية .

سونا

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