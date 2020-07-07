والى النيل الازرق: الامن و الاستقرار تتيح فرصا الاستثمار بالولاية





أكد اللواء ركن يس إبراهيم عبد الغني والي ولاية النيل الازرق أن استتباب الامن والاستقرار الذي تتمتع به الولاية يتيح فرصا واسعة للاستثمار فيها بمختلف القطاعات.

قال خلال الاجتماع المشترك اليوم بين حكومة الولاية ومنظومة الصناعات الدفاعية التي تزور الولاية هذه الايام برئاسة الفريق اول ركن ميرغني ادريس سليمان المدير العام للمنظومة ان زيارة الوفد تسهم فى تمتين العلاقات والشراكة بين الولاية والمنظومة في تقديم الخدمات ودعم الإقتصاد القومي.

واشار الى المعوقات المتمثلة في عدم توفير الخدمات الاساسية المرتبطة بالاستثمارات واهمها وسائل حفظ المنتحات الزراعية والاسماك حتى لا تتعرض للتلف إلى حين تصديرها وعدم وجود صناعات تحويلية بالولاية، داعيا المنظومة الي الشراكة مع حكومة الولاية لإعادة تأهيل مطار الدمازين الذي يمكن أن يسهم في مجالات الصادر مبينا أن الزيارة تعد خطوة موفقة ويساعد المنظومة على دعم البني التحتية و تحقيق التنمية ودعم الإقتصاد.

وأوضح الفريق اول ركن ميرغني ادريس سليمان المدير العام للمنظومة الدفاعية ان الوفد المرافق له متنوع وشامل لكافة القطاعات موضحا أن الزيارة تجئ تتويجا لجهد والي الولاية ومتابعته وزياراته المتعددة لمقر المنظومة للاسراع في دفع ودعم المشروعات التي بدأتها في الولاية و العمل على توسيع مظلة الإستثمار ودعم المشروعات الخدمية بما يسهم في تحسين معيشة مواطن الولاية وتوسيع المواعين الإيرادية للولاية والاقتصاد القومي.

وأكد الفريق أول ميرغني حرص المنظومة علي أن تمضي المشروعات التى شيدتها في الولاية بصورة متصاعدة بالإستفادة من إمكانيات الولاية وتسخيرها لصالح مجتمعها، مشيرا الى أن تعثر المشروعات سابقا يعود لظروف الولاية مستعرضا حزمة المشروعات و الخدمات التي سيقدمها الوفد خلال هذه الزيارة، وأن الشراكة مع الولاية ستكون إستراتيجية ونتائجها ستظهر قريبا وأن المشاكل الخاصة بالتعدين ستعالج ضمن برنامج الزيارة .

وأمن مدير عام المنظومة على ضرورة مشاركة الشباب في دعم هذه المشروعات لإحداث التغيير منوها إلي أن المنظومة ستفتح أبوابها لهم بعد اعادة هيكلة برامجها بصورة علمية ومنهجية لمواكبة شعارات الثورة و التغيير، واشاد بالأمن و الإستقرار بالولاية.

واستمع وفد المنظومة الى تنويرا من أعضاء حكومة الولاية حول بالإمكانيات التي تتوفر في الولاية وضمانات الإستثمار مؤكدين أن أسباب عزوف المستثمرين عن الإستثمار في الولاية قد إنتفت مطالبين وفد المنظومة بضرورة الإسهام ودعم البنى التحتية للاستثمار .

وأكدوا على الدور الفاعل لمنظومة الصناعات الدفاعية في تقديم الخدمات للمواطنين والإسهام في التنمية ودعم الإقتصاد.

سونا

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