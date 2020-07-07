مجلس الوزراء:قرار باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل بنسبة٣٠% – ٥٠%





أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس قرارا اليوم بشأن مواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد.

حيث تقرر أن تكون مواقيت العمل بالقطاع العام ( الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم ) اعتبارا من الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٧/٨ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، على ان يتولى السادة الوزراء ورؤساء الوحدات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير دولاب العمل بنسبة ٣٠% – ٥٠% من منسوبي الوزارة أو الوحدة مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة .

ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

سونا

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