الطوارئ الصحية تعلن رفع الحظر وبدء العودة التدريجية الى العمل





اعلن رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا بولاية الخرطوم أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ عن بدء العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارأ من اليوم يوميا من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية من الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر وأكد في بيان له اصدره أمس ان السماح خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية وناشد المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لاتعود الحكومة لفرض للاغلاق التام.

ووجه رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب اوضاع العمل داخل وحداتهم بحيث لا يتراوح نسبة الحضور لتسيير دولاب العمل اليومي ما بين ٣٠٪الى ٥٠٪ بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين بالاضافة الى توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل والزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامة وشدد على ضرورة ان تلتزم الانشطة التجارية والخدمية التى تؤمها اعداد كبيرة من المواطنين بالاشتراطات الصحية وعلى المحليات مراقبة الاسواق ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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