مفصولو القوات المسلحة يرفضون لجنة البرهان





نفذ ممثلو ضباط وجنود القوات المسلحة المبعدين تعسفيا وجرحى العمليات و المعاشيين أمس وقفة احتجاجية امام برج المعاشات بشارع المطار بالخرطوم وطالبوا في مذكرة دفعوا بها لرئيس مجلس السيادة تسلمها مدير الادارة العامة لمعاشيي القوات المسلحة بجبر الضرر وارجاع كل الضباط وضباط الصف والجنود المبعدين تعسفيا من قبل النظام البائد وتسوية اوضاعهم تحقيقا للعدالة وتطبيق ما جاء في الوثيقة الدستورية وذلك باصدار قرار من رئيس مجلس السيادة.

وعبر المحتجون عن رفضهم للجنة التى كونها الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان واعلنوا عن حجب الثقة عنها بحسبان انها لجنة غير منصفة لانها تعمل تحت ظل نفس القوانين واللوائح التي صيغت لتمكين عناصر النظام المباد وابعاد الكفاءات الوطنية المهنية مطالبين بصدور قرار منصف من رئيس مجلس السيادة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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