اعتصام نيرتتي يرهن رفعه بتحقيق بعض المطالب





رهنت لجنة اعتصام نيرتتي رفع الاعتصام الذي يدخله يومه الحادى عشر بوجود درجة من الاطمئنان لدى مواطن المنطقة تجاه تحقيق المطالب التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وقال الدكتور ياسر محمد سليمان احمد عضو لجنة الاعتصام لـ” الجريدة” إنهم سينظرون في رفع الاعتصام بعد تكوين اللجنة التي ستنسق مع القوة الامنية المشتركة ومباشرة عملها، وأضاف ياسر أن المواطن لابد وأن يطمئن ويرى بعض المطالب تتحقق في أرض الواقع، مثل نزع المزارع من الذين اعتدوا عليها.

وكانت لجنة ممثلة للاعتصام قد عقدت اجتماعا مع قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو وعدد من الضباط الذين يقودون قوة الدعم السريع في المنطقة بحضور عمدة المدينة وممثلين للاعتصام، واتفق الطرفان على آلية للتنسيق بين القوة الأمنية واللجنة المزمع تكوينها من مجتمع نيرتتي لمتابعة تنفيذ القوات لمهامها المتفق عليها في اجتماع بين ممثلي الاعتصام ووفد الحكومة.

وقال ياسر إن اللجنة سيتم تشكيلها قريباً وستضم فئات مختلفة من مجتمع نيرتتي وستبدأ عملها بالتنسيق مع القوات المشتركة لنزع المزارع من الذين تعدوا عليها وارجاعها لاصحابها لمباشرة الزراعة فيها، وأضاف ياسر إن الاعتصام لن يرفع دفعة واحدة، بل سيرفعونه بالتدرج بعد الفراغ من استقبال الضيوف المتضامنين مع مطالب الاعتصام من مختلف بقاع البلاد.

وتتواصل المواكب الداعمة والمؤيدة باعتصام نيرتتي، حيث وصلت مواكب من مدينة الجنينة وزالنجي وعطبرة والخرطوم ونيالا.

نيرتتي: حافظ كبير

صحيفة الجريدة

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