اللجنة العليا للطوارئ تعلن عن فتح جزئي للمطار والعودة التدريجية للعمل





أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن فتح المطار جزئيا وفق اشتراطات وخطط ستكشف عنها سلطة الطيران المدني لاحقا.

وأشارت إلى تخفيف اجراءات الطوارئ الصحية بالبلاد إعتبارا من (الاربعاء) على أن يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءا وحتى الخامسة صباحا يوميا مع رصد ومتابعة الوضع الصحي بشكل دقيق تحسبا لأي تداعيات سالبة، على أن تكون الحركة لذوي الإستثناءات المسموح بها فقط.

ووجه بيان للجنة العليا للطوارئ الصحية تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، جميع المؤسسات بتهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية؛ ووضع البرتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في محيط العمل.

ودعا البيان الوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والشركات بتحديد النسب المعقولة من العاملين لتسيير العمل بما لايتجاوز (50%) كمرحلة أولي؛ لاستئناف العمل تدريجيا مع الالتزام بالشروط الصحية التي تمنع انشار الوباء.

وأوضح البيان أن حركة نقل المسافرين إلى الولايات ستكون معلقة من وإلي ولاية الخرطوم إلى حين إستجلاء الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطنين، ووجه البيان غرفة النقل للتواصل مع وزارة البنى التحتية والنقل للاتفاق علي التدابير اللازمة لعبور المرحلة الحالية من الطوارئ الصحية بسلام .

وفيما يتعلق بالعالقين في البلدان الاخرى ابان البيان أنه تم اجلاء أكثر من 10 آلاف من السودانيين العالقين بالخارج خلال الاسابيع الماضية؛ مع جدولة للراغبين في العودة من غير العالقين مع مراعاة فتح المعابر والمطارات؛ وقدرة المواعين الطبية المحلية علي القيام بالإجراءات الصحية الضرورية المتعلقة بالجائحة ؛ وحذر البيان ضعاف النفوس وسماسرة الأزمات الذين يستغلون ظروف المواطنين للكسب الرخيص خاصة وأن المعابر لاتزال مغلقة .

ودعا البيان المواطنين بعدم الاستهانة بالوباء واتخاذ التدابير التحوطية للوقاية من المرض ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها من التوجيهات التي تنصح بها السلطات الصحية.

صحيفة أول النهار

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