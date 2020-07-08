والي كسلا بالإنابة يؤكد السيطرة علي النزاع القبلي بحلفا الجديدة





أكد والي كسلا بالإنابة أمين عام الحكومة أرباب محمد الفضل؛ أن حكومة الولاية والسلطات الامنية تمكنت من السيطرة علي النزاع القبلي الذي نشب بين النوبة والبني عامر؛ من خلال تعزيز الوجود الامني في بؤر النزاع؛ علاوة على جهود قيادات المجتمع المدني ورجالات الإدارة الأهلية .

ودعا أرباب لدي وقوفه ميدانيا اليوم على الصراع الذي نشب بين منسوبي المكونين بمدنية حلفا الجديدة؛ إلى تحكيم صوت العقل لتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات ؛ وحقن دماء المواطنين وعودة روح التواصل والتكافل والتعاون لتحقيق الغايات .

وقال الأرباب إن القانون هو السبيل الأمثل لحلحلة جميع المشكلات؛ مبينا أن فرض الحظر الذي تم إعلانه بإبقاء المواطنين بمنازلهم من أجل محاصرة السلطات للمتفلتين وضبطهم .

وقال إن المحلية مشهود لها بالتجانس والتآخي والترابط المجتمعي القوي؛ واصفا ماحدث بسحابة صيف عابرة وممارسة دخيلة .

وأكد الأرباب حرص حكومة الولاية علي استقرار الأوضاع في كافة محليات الولايات.

فى ذات السياق أكد قائد الفرقة ١١مشاه اللواء ركن هاشم ابراهيم؛ استتباب الأمن وهدوء الأحوال الأمنية عقب الأحداث التي شهدتها مدينة حلفا الجديدة بين مكوني النوبة والبني عامر؛ كاشفا عن سيطرت الأجهزة العسكرية والأمنية على الأوضاع، وقال إن الترتيبات الإدارية العسكرية والعدلية ساهمت في احتواء الموقف وبسط هيبة الدولة.

من جانبه أشار مدير الشرطة مقرر لجنة أمن المحلية بحلفا الجديدة العميد عوض علي موسى؛ أنه تم تنفيذ المرسوم الصادر من الولايات الخاص بالحظر الشامل ومنع التجوال بصورة مكنت من كبح جماح المتفلتين من المكونين؛ مؤكدا أن انتشار القوة المشتركة ساهم في تنفيذ المهام وأحكام السيطرة التامة على الأوضاع بالمحلية؛ واضاف أن القوة تنفذ حملات تفتيش ومداهمة للأماكن المشتبه بوجود أسلحة بها ؛ وقد تم إلقاء القبض على عدد من المتفلتين وضبط بعض الأسلحة الغير مرخصة.

فيما أصدرت المحكمة العامة بحلفا الجديد برئاسة القاضي مولانا هيثم جلال؛ أحكاما علي ٨٩ متهما في بلاغات مختلفة تمثلت في الاخلال بالأمن وانتحال الشخصية العسكرية والمخالفين لحظر التجوال بالسجن والغرامة .

سونا

شارك الموضوع :





