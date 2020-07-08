تواصل المحادثات بين الحكومة والجبهة الثورية حول القضايا العالقة





عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ووفدا الجبهة الثورية مساء اليوم جلسة مباحثات بفندق السلام روتانا بالخرطوم، بحضور فريق الوساطة من جمهورية جنوب السودان، تناولت القضايا العالقة التى لم يتوصل فيها طرفا التفاوض الى اتفاق.

وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية الدكتور ضيو مطوك فى تصريح صحفي أن جلسة اليوم ناقشت المقترحات التى قدمها الطرف الحكومي فى جلسة الأمس، مضيفا أن الأطراف كانت قد تداولت فى الجلسات السابقة عددا من النقاط العالقة وأن هناك توافقا كبيرا بينها .

وواضح مطوك أن الوساطة ستقدم مسودة مقترحات بالقضايا التى لم يتم حولها اتفاق فى جلسة يوم غد.

وقدم عضو فريق الوساطة الجنوبية شكر الوساطة لأطراف المحادثات السودانية للتعاون والروح الطيبة التى سادت المحادثات ،كما شكر القوى السياسية السودانية وخاصة قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية لمشاركتهم فى الحوار وإثراء النقاش فى التوصل إلى النتائج التى وصلتها المفاوضات الان.

وأشار مطوك إلى حاجة السودان للسلام الان وليس غدا، مؤكدا جدية الوساطة ودولة جنوب السودان بقيادة الفريق اول سلفاكير ميارديت لإيصال المفاوضات إلى اتفاق سلام.

سونا

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