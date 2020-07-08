تواصل الاجتماعات الثلاثية لمفاوضات سد النهضة





تواصلت لليوم الخامس على التوالي إجتماعات اللجنتين الفنية والقانونية (كلا علي حده) فى اطار الاجتماعات الثلاثية لمفاوضات سد النهضة بين السودان واثيوبيا ومصر بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية، حيث تواصلت مناقشة مجمل القضايا في اجتماعات اللجان القانونية للدول الثلاث والعمل على تقريب وجهات النظر حول كيفية تقديم افكار وحلول للقضايا العالقة.

كما ناقشت اللجان الفنية في الدول الثلاث نقاط الخلاف (المحدودة) بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الافريقى.

هذا وستتواصل الاجتماعات غدا الاربعاء حيث يجتمع وفد كل دولة (على حده) مع المراقبين وخبراء الاتحاد الأفريقي من اجل التوصل الي صيغة توافقية تراعي مصالح الدول الثلاث

سونا

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