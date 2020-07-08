ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في السودان الى 10084





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 10084.

وأضافت أن 59 من الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم و 12 حالة بولاية الجزيرة و 2 بالنيل الأبيض وحالة واحدة بغرب كردفان و10 حالات في الشمالية و2 حالة في نهر النيل وحالة واحدة فى غرب دارفور

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى 636 فيما بلغ عدد المتعافين 5074 حالة، عقب تماثل40 مصابا للشفاء.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري

سونا

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