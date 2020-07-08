تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لأبناء المغتربين الى وقت لاحق





تقرر تأجيل امتحانات مرحلة الأساس لابناء المغتربين الى وقت يحدد لاحقا وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وسفارات السودان فى الدول المعنية بعد ايفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة وإكمال الإجراءات الفنية والإدارية بعد فتح المعابر الجوية

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذى ضم وزير التربية والتعليم العام بروفيسور محمد الأمين التوم ووالي الخرطوم الدكتور يوسف ادم الضى والأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج الاستاذ مكين حامد تيراب ومدير عام وزارة التربية بولاية الخرطوم .

واطمأن الاجتماع على ترتيبات وزارة التربية بالخرطوم والتي تشرف سنويا على عملية امتحانات الطلاب بدول المهجر والتي يجلس لها هذا العام 2800 طالب وطالبة موزعين على 16 دولة.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ان وزارته درجت على الإشراف الكاملة للامتحانات طلاب المغتربين بالتزامن مع طلاب الولاية الا ان الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كرونا دعت الوزارة الى تأجيل امتحان الطلاب خارج البلاد والذى يطلب إجراءات معنية من سفر المراقبين وتأمين الاوراق وتجهيز المراكز مؤكداً ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية بتحديد موعد قريب لامتحانات طلاب الأساس بالخارج.

من جانبه طمأن الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج أسر الطلاب بقيام امتحانات الطلاب بعد اكتمال كافة الترتيبات التى تكفل نجاح الامتحانات وسلامتها وقال إن الجهاز يبذل جهوداً مقدرة مع ولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة لانطلاق امتحانات الأساس بدول المهجر فى أقرب وقت حتى لا يقع الضرر على الطلاب واسرهم .

سونا

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