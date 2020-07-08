السودان يطرح رؤيته لمعالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث

تواصلت اليوم المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة بين اثيوبيا و مصر و السودان.
وعقدت الوفود الثلاثة جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين و الخبراء.
وقد استعرض الوفد السوداني برئاسة وزير الري، البروفيسور ياسر عباس، خلال الاجتماع رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني و القانوني.
وشرح الوفد السوداني تفصيلا مقترحاته التي تشمل صيغة الملء و اعادة الملء في سنوات الجفاف، التشغيل المستمر و مدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص.
كما اجاب الوفد على الاسئلة التي طرحها اعضاء فريق الخبراء و المراقبين.
واستأثرت قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث باهتمام الخبراء و تميزت المناقشات بالشفافية و الوضوح.
وستتواصل جلسات التفاوض غدا الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول و الحكومات.
سونا