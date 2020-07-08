الخرطوم تطرح رؤيتها بشأن خلافات سد النهضة





قدم السودان رؤيته حول كيفية معالجة النقاط الخلافية بينه واثيوبيا ومصر وذلك خلال المفاوضات الخاصة بملء و تشغيل سد النهضة.

واستعرض الوفد السوداني برئاسة وزير الري البروفيسور ياسر عباس، خلال الاجتماع

المقترحات التي تشمل صيغة الملء و اعادة الملء في سنوات الجفاف، التشغيل المستمر و مدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص.

كما اجاب الوفد على الاسئلة التي طرحت خلال الجلسات الثنائية المنفصلة مع فريق المراقبين و الخبراء.

وبحسب سونا حظيت قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث باهتمام الخبراء و تميزت المناقشات بالشفافية و الوضوح.

وستتواصل جلسات التفاوض غدا الخميس تمهيدا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول و الحكومات.

السوداني

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