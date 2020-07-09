مفوضية حقوق الانسان تدعو الحكومة للإسراع في تنفيذ مطالب نيرتتي





اقرت مفوضية حقوق الانسان بأن اهالي نيرتتي يتعرضون بصورة مستمرة لتفلتات من مليشيات مسلحة وإنتهاك حق من أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ، وأثنت على التزام المعتصمين في نرتيتي بالسلمية واستجابة واهتمام الدولة بوصول وفدها من المركز إلى موقع الحدث، للوقوف على مطالب المعتصمين ، مؤكدة أن هذا يعد حرص من الدولة لتحقيق العدالة والسلام ، ودعت المفوضية في بيان اطلعتت عليه (الجريدة ) الدولة إلى ضرورة معالجة الإنفلات الأمني والحد منه ، مستدلة ، بالتجاوزات التي حدثت في المنطقة ، وابدت المفوضية قلقها بظهور أحداث مماثلة لها في مناطق أخرى، وطالبت الحكومة بضرورة ضبط انتشار السلاح، وتوفير الحماية والأمن والأمان للمواطنين ، وقالت إن المفوضية تعمل على تحقيق السلام والعمل على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتابع البيان ، ظلت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تراقب وترصد عبر مكتبها لقطاع دارفور بالفاشر الوقفة الاحتجاجية واعتصام نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة – ولاية وسط دارفورمنذ بداية الاعتصام بتاريخ ٢٨/ ٦/ 2020م وحتى الآن، مؤكدة أنه حق في التعبير وكفلته المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و نصت عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ٢٠١٩م.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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