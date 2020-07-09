لجنة حكومية تُعيد مئات الموظفين للعمل بعد أن فصلهم نظام البشير





أوصت لجنة حكومية معنية بإعادة النظر في قضية النظر المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية أثناء حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بإعادة 559 موظف للعمل وتحسين معاش 622 آخرين بعد وصلوا لسن المعاش.

وتعمل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء على إعادة اعتبار للعاملين بمؤسسات الحكومة الذين فُصلوا عن العمل بطرق تعسفية إبان الحكم السابق، حيث أعادت الآف العاملين إلى وظائفهم وحسنت من معاش الآف آخرين.

وقالت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، امس: “عقدت اللجنة اجتماع استعرضت فيه تقارير اللجان الفرعية وأصدرت توصيات بشأن طلبات المفصولين في عدد من المؤسسات والوزارات”.

وأشارت إلى تسلمها 455 استمارة من مؤسسة الأسواق الحرة، فقررت التوصية بإعادة 75 مفصول للخدمة وتحسين معاش 333 مع إلحاقهم بالدرجات الوظيفية لزملائهم في الخدمة، وطلبت استكمال البيانات الخاصة بـ ٤٧ ملف.

وأفادت بأنها أوصت بإعادة 465 مفصول للعمل في الطيران المدني، من جملة 628 استمارة تسلمتها، كما أوصت بتحسين معاش 136 موظف بعد الحاقهم برصفائهم في العمل، وترفيع ٢٤ مفصول أعيدوا بقرارات سابقة للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة.

وكشف البيان عن قرار اللجنة بالتوصية في إعادة 3 مفصولين للعمل في شركة السودان للأقطان وتحسين معاش آخرين ممن تجاوزوا السن القانونية المُحددة بعمر الـ 65 عامًا، واستبعدت مفصول واحد، وذلك من جملة 13 تسلمتها اللجنة من الشركة.

وقال البيان إن اللجنة تسلمت 9 استمارات من شركة الخرطوم للتجارة، أوصت بإعادة مفصول واحد للعمل وتحسين معاشات ٧ آخرين بعد ترفيعهم للدرجة الوظيفية لزملائهم في الخدمة واستبعدت ملف واحد لعدم الاختصاص.

وقررت اللجنة عدم إعادة أي مفصول للعمل في هيئة الموانئ البحرية، حيث تسلمت منها 18 استمارة، أوصت بتحسين معاشات ٢ من المفصولين بعد الحاقهم برصفائهم في الخدمة واستبعاد ١٦ ملف لعدم الاختصاص.

وأوصت بإعادة 13 موظف للخدمة في شركة الصمغ العربي، ودعت لتحسين معاشات 31 مفصول وإعادت 39 ملف لاستكمال البيان، وذلك من جملة 83 استمارة تسلمتها.

وأشارت اللجنة إلى إنها دعت لإعادة 3 مفصولين للعمل في شركة البحر الأحمر، من جملة 112 استمارة تسلمتها، مقررة تحسين معاشات ١٠٤ مفصول واستكمال بيانات ٥ من المفصولين.

صحيفة الجريدة

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