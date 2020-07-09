المالية تسدد اجور يونيو وتشرع فى يوليو ومنحة العيد





اوفت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بتنفيذ أجور العاملين لشهر يونيو لكل العاملين على المستويين الاتحادي والولائي ومعالجة بعض المشاكل والتي تم تذليلها .

وأكدت وزارة المالية في بيان لها على صفحتها الرسمية على لسان السيد ازهرى موسى مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية بأن الوزارة تعمل بالتواصل مع الوحدات لإكمال المعلومات لضمان وصول المرتبات وتحويلات الولايات فى وقتها ، مؤكداً بأن الإدارة تعمل الآن فى إعداد اجر شهر يوليو ومنحة عيد الأضحى حتى يتم تنفيذها قبل وقت كاف من العيد

سونا

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