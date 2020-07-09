امين حكومة ولاية الخرطوم يشيد بما قدمته الصناعات الدفاعية





اشاد الاستاذ الطيب محمد الشيخ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم بالمساعدات الكبيرة التي قدمتها منظومة الصناعات الدفاعية من معدات لمجابهة جائحة كورونا منذ بداية ظهورها بالبلاد.

وقال خلال مخاطبته اليوم احتفالية المنظومة بتوزيع معدات التعقيم لمراكز امتحانات شهادة الأساس بولاية الخرطوم والتي تبدأ الاسبوع القادم، ان عقد الامتحانات يعتبر من اهم برامج العودة للحياة بعد افرازات الجائحه التي أثرت على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإجتماعية مثمنا الدور الرائد للمنظومة والجيش الابيض ووقفتهم الوطنية تجاه هذه الجائحة .

وأكد استعداد الولاية العمل على سلامة سير الامتحانات من كافة النواحي من توفير الأمن والتحوطات الصحية.

وأعلن الاستاذ احمد يسن ممثل وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اكتمال كافة الترتيبات لإنجاح سير الامتحانات في وقتها المحدد في الثاني عشر من هذا الشهر ووضع التحوطات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة قائلا انه قد تم تجهيز كل المراكز والبالغ عددها ١٤٣٥ مركزا بالولاية وجلوس عدد ١٧٥الف طالب وطالبة بجانب ودود ٢٥الف عامل لتقديم الخدمات بهذه المراكز مطمئنا أسر الطلاب بأن الامتحانات ستستمر بصورة جيدة وفقا لما تم التجهيز لها.

ومن جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم وضع كل الحلول من أجل سلامة الطلاب وقيام امتحانات شهادة الأساس في موعدها بالولاية.

وقال أن قيام الامتحانات كان من أبرز اهتمامات لجنة الطوارئ والتي شملت عودة الحياة تدريجيا بعد مخاطر الجائحة وفتح المصارف وفتح الأسواق وعودة العالقين.

وأشاد بدعم الَمنظومة المتواصل للوزارة من معينات ومعدات واصفا هذا العمل بالدعم الوطني.

واشاد كل من اللواء الركن عبدالله حسن السماني مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ودكتور عفاف محمد الحسن مدير الخدمات الصحية بالشرطة اشادا بالدعم الوطني للمنظومة وتوفير البيئة الصحية لقيام الامتحانات معلنين وقوفهم جنبا الي جنب مع وزارتي الصحة والتعليم من أجل سلامة الطلاب ونجاح عملية الامتحانات بالصورة المطلوبة.

سونا

شارك الموضوع :





