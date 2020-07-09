عائشة تلتقي لجنة مصابي الثورة وتتعهد بحل قضاياهم العاجلة





تعهدت الاستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة المشكلات التى يواجهها مصابي أحداث ثورة ديسمبر المجيدة وتذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع مجلس الوزراء الإنتقالي، خاصة فيما يتعلق بقيام محفظة تعني بمعالجة قضايا ومشكلات المصابين وتكوين منظمة وجسم أكبر يضم كل المصابين .

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري ظهر اليوم أعضاء لجنة مصابي الثورة، وطالبت السيدة عائشة أعضاء اللجنة بحصر اسماء كافة المصابين وتصنيفهم حسب حالاتهم.

واوضح السيد الصادق عبدالرحمن مصطفى ممثل لجنة مصابي الاحداث في تصريح صحفي عقب اللقاء انهم وجدوا تجاوبا كبيرا من الأستاذة عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، مشيراً إلي أن الأستاذة عائشة أكدت خلال اللقاء حرص واهتمام مجلس السيادة بمعالجة كافة القضايا الخاصة بالمصابين ومتابعتها.

سونا

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