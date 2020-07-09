كباشي يؤكد دور الادارة الأهلية في التعايش السلمي





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي استعداد الدولة ودعمها لكافة المبادرات التي تسهم في تعزيز السلام وبسط الأمن والاستقرار بالبلاد .

جاء ذلك لدى تسلمه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري مبادرة أمارة عموم قبائل دار حمر .

وأوضح الأمير منعم عبدالقادر منصور وكيل إمارة قبائل دار حمر؛ أن المبادرة تهدف إلى قيام مؤتمر جامع لكل زعماء قبائل السودان ؛ لمناقشة أهم القضايا ؛وإيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل القبلية في المناطق المختلفة ؛ منوها إلي أنه سيتم توقيع وثيقة ملزمة لكل القبائل ؛من أجل حفظ السلام والتعايش السلمي بين المكونات المختلفة؛ والعمل على رتق النسيج الإجتماعي.

وقال منعم إن الإدارة الأهلية ينبغي أن تعمل على قيادة مسيرة التعايش السلمي بين المكونات المختلفة؛ مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة استثنائية ؛تتطلب تضافر جهود كافة فئات الشعب السوداني؛ للقيام بأدوار إيجابية نحو السلام وبناء الوطن .

وأوضح أن عضو مجلس السيادة وعد بعرض المبادرة على مجلس السيادة الانتقالي وشركائهم بقوى إعلان الحرية والتغيير .

وناشد الأمير منعم عبدالقادر جميع الفرقاء بالإسراع في الانضمام إلي ركب السلام؛ حتى ينعم الشعب السوداني بقيام دولة قوية ترعى حقوق المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد.

سونا

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