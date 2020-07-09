جراهام يشيد بجهود حزب بناء السودان





أشاد وكيل وزارة الثقافة والإعلام د. جراهام عبدالقادر بالأداء المتميز الذي يقوم به حزب بناء السودان خاصة وأنه عابر للأيدولوجيا ويختلف عن المكونات الحزبية الموجودة في الساحة ، كما أن قيادته من الشباب وهو مايميزهم عن غيرهم.

وأضاف لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد حكومة ظل حزب بناء السودان بقيادة يسرا أحمد مسؤولة ملف الثقافة و السياحة في حكومه ظل حزب بناء السودان وعبد الله قمر مسؤول إدارة السياحة والآثار بالملف ، معبرا عن تقديره لخطط وبرامج الحزب التي قدمت للوزارة من أجل تطوير الوضع السياحي والثقافي خاصة وأن الشباب هم الذين قادو التغيير مما يتطلب إيجاد سبل لتطوير إمكانياته، مشيرا إلى أن الثقافة هي أحد أهم أعمدة تحقيق السلام عبر إظهار التنوع في السودان كما تمهد للجذب السياحي إذ تعكس الأوجه الغنية للمجتمع و الطبيعة و التطور في السودان ، وقال أن الوزارة تسعى إلى فتح فرص للشباب من خلال تنفيذ عدة برامج سياحية ، مؤكدا أن خطة الحزب سيتم دراستها والعمل على الاستفادة من النقاط التي تسهم في تطوير الأداء في مجال السياحة و الثقافة خاصة مجال الترويج للسياحة داخلياً وخارجيا.

من جانبها قالت أ. يسرا أحمد مسؤولة ملف الثقافه والسياحة بحكومة ظل حزب بناء السودان أن الحزب يسعى إلى توصيل خططه الاستراتيجية بصورة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب و في بناء الدولة .وقد طالبت بضرورة تطوير إمكانيات السودان والاستفادة من طاقات الشباب حتى يتم الارتقاء بالثقافة وبالتالي يمكن توفير فرص عمل الاستقرار لكل السودانيات و السودانيين.

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