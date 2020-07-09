الامم المتحد:مئات الالاف يحصلون على الدعم لاول مرةمنذ عشرةسنوات





تمكن اكثر من 350000 من سكان مناطق جبلية في جنوب دلرفور من الحصول على مساعدات انسانية لاول مرة منذ عشرة سنوات و هي مناطق كان يتعذر الوصول اليها وفقا انشرة اعلامية اصدرتها الامم المتحدة اليوم الخميس

فقد تمكنت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من توفير المساعدة للبقاء على الحياة لحوالي 350000 شخص في أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل في منطقة جبل مرة ، في جنوب دارفور ،على مدى الأشهر التسعة الماضية ،حيث تمكنت الجهات الموفرة للعون من التغلب على التحديات الهامة ، بما في ذلك جائحة الكرونا حيث صل العاملون في المجال الإنساني إلى مجتمعات مختلفة لأول مرة منذ 10 سنوات ، خلال تقييم الحاجة الذي تم إجراؤه في نهاية يونيو في المنطقة.

و قالت نشرة الامم المتحدة انه ووفقًا للنتائج الأولية للدراسات، فإن مئات الآلاف من المواطنين في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب ومنتجات النظافة والصرف الصحي و احيانا يفتقرون إليها تماما، كما يفتقرون إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية انه ووفقا للمهمة الأخيرة، امكن تقييم الوضع في محلية جنوب جبل مرة، على الحدود بين المناطق الحكومة وجيش تحرير السودان – عبد الواحد وانه ةفقاً لقادة المجتمع، هناك حوالي 127،000 شخص في قرية خولابانق وحدها اضتفة الى 11800 نازح من القرى المجاورة و9400 من العائدين الى قراهم.

سونا

شارك الموضوع :





