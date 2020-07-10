النيلين
سياسية

رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتصريف مهام وزارات

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– أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قرارا بتصريف مهام وزارات علي النحو التالي:

السيد/ عمر إسماعيل قمر الدين / وزارة الخارجية.

الدكتورة هبة محمد علي / وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.

المهندس/ خيري عبد الرحمن/ وزارة الطاقة والتعدين.

الدكتور عبدالقادر تركاوي / وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

الدكتور عادل فرح إدريس/ وزارة الثروة الحيوانية.

المهندس/ هاشم ابنعوف/ وزارة البنى التحتية والنقل.

الدكتورة سارة عبد العظيم حسين/ وزارة الصحة.

ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى إجراءات تنفيذ القرار.

سونا

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