رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتصريف مهام وزارات

– أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قرارا بتصريف مهام وزارات علي النحو التالي:
السيد/ عمر إسماعيل قمر الدين / وزارة الخارجية.
الدكتورة هبة محمد علي / وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
المهندس/ خيري عبد الرحمن/ وزارة الطاقة والتعدين.
الدكتور عبدالقادر تركاوي / وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.
الدكتور عادل فرح إدريس/ وزارة الثروة الحيوانية.
المهندس/ هاشم ابنعوف/ وزارة البنى التحتية والنقل.
الدكتورة سارة عبد العظيم حسين/ وزارة الصحة.
ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى إجراءات تنفيذ القرار.
سونا
تعليقات فيسبوك