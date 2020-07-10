مدير سلطةالطيران المدني:هناك عدةطلبات لإستقدام السودانيين من السعودية





قال المهندس ابراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني ان السلطة امامها عدة طلبات لاستقدام السودانيين بالمملكة العربية السعودية منوها الي ان الخطوط الجوية السعودية تقوم حاليا بنقل السودانيين العالقين في العمرة وبعض الراغبين في العودة .

وأعرب عدلان في منبر (سونا) مساء اليوم عن أمله في أن يدخل الطيران السعودي الخاص في هذه الخدمة عبر رحلة او رحلتين مشيرا الي الجهود الكبيرة التي قامت بها شركات الطيران الوطنية مثل سودانير وبدر وتاركو في عمليات اجلاء العالقين بالخارج، وقال ان عملهم كان له أبلغ الاثر في نجاح عمليات إجلاء الفوج الاول من السودانيين العالقين بالخارج، وتقدم مدير سلطة الطيران بالشكر لأصحاب شركات الطيران الوطنية والعاملين فيها معربا عن امله في المزيد من التعاون بين السلطة وشركات الطيران الوطنية .

واشار عدلان الي استمرارعمليات الشحن المجدولة وغير المجدولة وعمليات الاغاثة وسفريات البترول بمطار الخرطوم. وقال ان المطار سيكون مغلق امام الطيران الداخلي للولايات وذلك تنفيذا لموجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

سونا

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