لأول مرة .. وصول المساعدات الانسانية لمناطق بجبل مرة





تمكن اكثر من 350000 من سكان مناطق جبلية في جنوب دلرفور من الحصول على مساعدات انسانية لاول مرة منذ عشرة سنوات و هي مناطق كان يتعذر الوصول اليها وفقا انشرة اعلامية اصدرتها الامم المتحدة اليوم الخميس فقد تمكنت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من توفير المساعدة للبقاء على الحياة لحوالي 350000 شخص في أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل في منطقة جبل مرة ، في جنوب دارفور ،على مدى الأشهر التسعة الماضية ، حيث تمكنت الجهات الموفرة للعون وفق ( سونا) من التغلب على التحديات بما في ذلك جائحة الكرونا و نجح العاملون في المجال الإنساني من الوصول لمجتمعات مختلفة لأول مرة منذ 10 سنوات ، خلال تقييم الحاجة الذي تم إجراؤه في نهاية يونيو في المنطقة.

و قالت نشرة الامم المتحدة انه ووفقًا للنتائج الأولية للدراسات، فإن مئات الآلاف من المواطنين في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب ومنتجات النظافة والصرف الصحي و احيانا يفتقرون إليها تماما، كما يفتقرون إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية. الخرطوم ( كوش نيوز )

كوش نيوز

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