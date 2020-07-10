النيلين
سياسية

دقلو يتعهد بدعم مشاريع التنمية بجنوب دارفور

0

تعهد النائب الاول لرئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بدعم مشاريع تنموية في ولاية جنوب دارفور بينها طريق الفاشر – نيالا، ومياه حوض البقارة، وجسر الفنية، وحل مشكلة الكهرباء، وإنشاء دوانكي مياه.

وناشد دقلو لدى لقائه بالخرطوم امس ، بوالي وﻻية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد ، بضرورة توفير احتياجات الولاية من السلع الأساسية والاستراتيجية من الدقيق والوقود والغاز.

ونقلت (وكالة السودان للانباء) عن والي وﻻية جنوب دارفور القول : إن اللقاء تطرق لنتائج مؤتمر التعايش السلمي وفتح المسارات وتشكيل قوات مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتأمين الموسم الزراعي وبسط الأمن والاستقرار بالولاية

السوداني

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها