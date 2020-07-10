وزارة الداخلية: تجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج مجاناً حتى الأول من يونيو2021م





وزارة الداخلية السودانية تصدر قراراً بتجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج، المُنتهية أثناء أزمة جائحة “كورونا” مجّاناً حتى الأول من يونيو2021م.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية السودانية تلقت “السوداني” نسخة منه يأتي القرار الحاقًا للقرار الوزراي رقم (138) الذي قضى باعتماد نهاية فترة تجديد صلاحية جوازات السفر حتى 31 ديسمبر 2020م.

وأوضح: تعتمد ذات الضوابط التي ذُكرت بالقرار الوزاري (138).

وفي حالة عدم وجود ضابط جوازات في أيّ بعثة دبلوماسية خارج السودان يتم تحريك مأموريات راتبة في أيّ بعثة دبلوماسية بها جوازات (بحكم الاختصاص) للدول المجاورة مع التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الخارجية.

وأصدرت وزارة الداخلية في الـ ٢٩ من يونيو قراراً باستثناء صلاحية (تجديد)جوازات السفر السودانية العادية وجوازات أصحاب الأعمال بسبب جائحة كورونا.

ونص القرار على سريان صلاحية الجوازات التي انتهت خلال فترة الإغلاق من الـ١٦ من مارس،حتى نهاية العام،31 ديسمبر 2020م(مجانًا) شريطة أن يكون حامل الجواز متواجدًا خارج السودان.

السوداني

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