والي سنار يلتقي الكاردينال ويشهد توقيع اتفاقيات إستثمارية





شهد اللواء الركن محمد عثمان حمد والي سنار المكلف التوقيع علي إتفاقيات ومذكرات التفاهم بين ادارة الاستثمار بوزارة المالية ولاية سنار ورجل الاعمال دكتور اشرف سيد احمد الكاردينال ، وقال والي سنار ان ولايته غنية بمواردها وبإمتيازاتها الاستثمارية ، كالزراعية بمجالاتها المطري والمروي والبستاني بالاضافة الي مقومات الاستثمار السياحي والصناعي.

ودعا الوالى الي الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوظيفها في العديد من المجالات الاستثمارية ، وقال ان التغيير الذي ننشده هو كيفية الاستفادة من هذه الطاقات في مجالات الاستثمار المختلفة مؤكدا ان توظيف الاستثمار بصورة جيدة يحتاج الي ادارة سليمه .

من جانبه كشف دكتور اشرف سيد احمد الكاردينال عن إقامة مشاريع استثمارية ضخمه بولاية سنار ، داعيا الي تخصيص مساحات تناسب حجم استثماراته التي تري النور خلال هذا العام ، مبينا ان ولاية سنار غنية بالمقومات الاقتصادية ومشجعه علي الاستثمار في العديد من المجالات ، وقال الكاردينال ان علاقته بولاية سنار قديمة ومتجزرة ، كاشفا عن ارتباطه الوثيق منذ الصغر بالطرق الصوفية ، خاصة بالاشراف في كركوج ومسيد الشيخ الصابونابي .

وفي ذات السياق اكد انور محمد احمد وزير المالية المكلف بولاية سنار ان الخارطة الاستثمارية في الولاية حافله بالوفرة والتنوع ، وهي من مقومات الاستثمار الجيد ، مضيفا ان الولاية تمد ايديها للمستثمرين السودانيين والاجانب للاستثمار في كافة المجالات ، مؤكدا ان ولاية سنار تعد حاضنة للامن الغذائي للسودان ككل .

سونا

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