وضع تدابير واشتراطات صحية لامتحانات شهادة الأساس بغرب دارفور





أكد الأستاذ عبد الرحيم مرسال نهار مدير إدارة مكافحة الامراض بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية للإشتراطات والمعايير الصحية لإمتحانات شهادة الاساس بولاية غرب دارفور إن ادارته عملت على وضع المعايير والاشتراطات الصحية وتوفير المعينات والمستلزمات الصحية بمراكز الامتحانات على مستوى محليات الولاية.

وقال سيادته ل(سونا )إن هذه التدابيرتأتى إنفاذا لموجهات اللجنة الصحية بالولاية الرامية لحماية التلاميذ والعاملين بمراكز الامتحانات من مخاطر جائحة كورونا والأمراض الوبائية الأخرى.

وأوضحت مقررة اللجنة الفنية للمعايير الصحية لإمتحانات شهادة الاساس الاستاذة دار النعيم أحمد مؤمن أن اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ستعمل على توزيع أكثر من إحدى عشرة ألف كمامة بمراكز الامتحانات البالغ عددها أربعة وستين مركزا بالاضافة الى تعقيم حجر الإمتحانات وتوفير معقمات وغسالات للأيدي بجانب توفير صناديق للإسعافات الأولية ببعض المراكز الكبيرة .

وقالت ان اللجنة ستقوم بتدريب معلمي الصحة المدرسية وتعيين معززين للصحة بمراكز الامتحانات للتأكد من تطبيق الإشتراطات والمعايير الصحية التي من شأنها ضمان سلامة التلاميذ والعاملين بمراكز شهادة الأساس في الامتحانات التي تنطلق بعد غد الأحد . .

سونا

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