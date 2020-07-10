أكثر من ٣٧ ألف يجلسون لإمتحانات الاساس بالنيل الأبيض غدا





أكدت الأستاذة وداد محمد الحسن مدير وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض إكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية والصحية والامنية لإنطلاقة إمتحانات شهادة الاساس بالولاية للعام ٢٠١٩ ــ ٢٠٢٠م التي تم تأجيلها بسبب الظروف الصحية لوباء كورونا واشارت وداد في تصريح لـ (سونا) ان الظروف الصحية لم تنجل تماما ولكن لمواكبة دوران الحياة كان لابد من قيامها في هذا الظرف والوقت الراهن مع ضرورة إتخاذ التدابير والتحوطات الصحية اللازمة لسلامة كل المشاركين في هذه العملية مبينة توفر البيئة الصحية لسلامة التلاميذ وذلك من خلال جهود الشركاء في المؤسسات الصحية والمنظمات والمبادرات وتفاعل المجتمع وقالت مدير عام التربية بالنيل الابيض ان هنالك جملة من التحديات المتمثلة في فصل الخريف والوقود والخبز والتي تم تذليلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص واضافت ان اعمال الكنترول ستبدأ عقب الامتحانات وان اعلان النتيجة سيكون مع بداية شهر اغسطس المقبل واعربت وداد عن املها ان تخرج الامتحانات بالصورة المطلوبة من حيث السلامة الصحية للجميع واحزار نتائج مشرفة.

من جهتها اكدت دكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض اكتمال الجانب الصحي اللازم لبداية امتحانات الاساس بالولاية خاصة فيما يتعلق بتعقيم كل مراكز الامتحانات والتباعد الاجتماعي بزيادة غرف الامتحانات الي جانب توفير معدات الحماية الشخصية والكمامات والمعقمات والمغاسل وادوية الطوارئ فضلا عن توفير الكوادر الصحية للارشاد الصحي والنفسي وكيفية التعامل مع ظهور اي حالة اشتباه . فيما ابان الاستاذ كرار عبدالله كرار مدير ادارة الامتحانات والتقويم بوزارة التربية ان الاستعدادات لهذه الامتحانات بدأ باكرا من خلال عمليات الاحصاء المبدئي للتلاميذ الممتحنين واقتراح المراكز المطلوبة بكل محليات الولاية ومن بعد اعداد الميزانية واشار كرار الي ان طرود الامتحانات تم تسليمها للمحليات ومن ثم الي المراكز وفق اجراءات امنية مشددة وسبل حماية من الامطار واضاف سيادته ان عدد التلاميذ الجالسين لهذا العام يفوق الــ ٣٧ ألف تلميذ وتلميذة موزعين علي عدد ٢٦٢ مركز بكل محليات الولاية

سونا

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