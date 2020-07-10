اجازة عدد من القوانين تمشياً مع مهام الفترة الانتقالية لبسط العدل





إكتملت إجازة عدد من القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها بالأمس الخميس التاسع من يوليو في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة ٨ من الوثيقة الدستورية .

وأوضحت وزارة العدل في تعميم صحفي ان القوانين شملت :

– قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية و العدلية لسنة 2020 وهو قانون معني بقيادة و بناء أساس عملية إصلاح و تطوير المنظومة الحقوقية و العدلية.

– قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان و حرياته كإنصاف حقوق المرأة و الطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث و الإقرار بحق المرأة في إصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان و غيرها من الحقوق.

– كما اجيز قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020 و التعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية و منع إنتشار الشائعات و النشر الضار .

– وايضا القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020 وشدد القانون على عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشرة سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر.

و أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تعتبر لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية.

سونا

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