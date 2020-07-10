تاور يشيد بدور منظمة (كلنا قيم) الطوعية في ملف العالقين





أشاد بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي ، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية بالدور الكبير الذي لعبته منظمة (كلنا قيم) الطوعية في المساهمة في ملف العالقين.

جاء ذلك لدى مخاطبته مساء أمس بمطار الخرطوم الإحتفال الذي أقامته المنظمة بمناسبة إنتهاء فترة عملها الخاص بملف العالقين والذي تمثل في تقديم الدعم النفسي للعالقين بالخارج بعد عودتهم إلى أرض الوطن والعمل على ضمان خروجهم بشكل آمن بجعل مسافة إجتماعية بينهم ، فضلا عن المساهمة في إدخال البيانات الخاصة بالعائدين للتواصل معهم بعد ظهور نتيجة فحص كوفيد ١٩ الذي أجري لهم.

وقال تاور إن هذه القيم هي إمتداد لقيم الأسر والآباء والأجداد وتوارثها الشباب وتبلورت في برامجهم مما يجعلنا نطمئن على استمرارية هذه القيم في المجتمع ويؤكد “استطاعتنا على انتزاع الدولة والبلد من براثن الغول الذي جثم عليها على مدى ثلاثين عاما” ، مشيراً إلى قدرة الشباب على حراسة البلد والثورة بوعيهم وقيمهم وإحساسهم الكبير بالمسؤولية، وأوضح بروفيسور تاور أن جائحة كورونا كشفت أن الناس في الملمات يتناسون جميع الفوارق ويتسامون فوق المصالح الخاصة ويتدافعون لمساعدة الآخرين معبرين بذلك عن عطاء مفيد للبلد والشعب.

من جانبه أعرب الأستاذ محمد الأمين فضول رئيس منظمة (كلنا قيم) في كلمته عن شكره وامتنانه لحضور بروفيسور تاور وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية ومشاركتهم لهم الإحتفال وتلاحمهم مع جيل الشباب وإيمانهم بما يقدم هذا الجيل من عطاء.

وفي ختام الإحتفال كرم بروفيسور تاور رئيس وأعضاء منظمة ( كلنا قيم) بشهادات تقديرية عرفانا بدورهم الكبير في ملف العالقين.

سونا

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