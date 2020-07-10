أنصار السنة تدعو لحكومة كفاءات وتحذر من الدعوات للحكم الذاتي





رحبت جماعة أنصار السنة المحمدية بالتغيير الذي طرأ على حكومة الفترة الانتقالية ، ودعت إلى حكومة كفاءات حقيقية .

وقال الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام للجماعة في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام بالسجانة إن رئيس الوزراء أمامه فرصة حقيقية لتجديد الدماء وتعيين الكفاءات وأكد على عظم المسئولية وقال إنها أمانة سيُسأل عنها الإنسان وستشهد له صفحات التاريخ إن أنجز أو أخفق، مشيرا إلى عدم وضوح رؤية الحكومة في الفترة الماضية إضافة إلى التشاكس والتنافس الحزبي مما أثر على أداء الحكومة ، ودعا إلى أن تطرح الحكومة رؤية شاملة لمعالجة كافة قضايا الفترة الانتقالية ليعرفها المواطنون ويساعدوها في تنفيذها .

وجدد التأكيد على دعم مفاوضات السلام ، وحذّر الماحي من الدعوات للحكم الذاتي وقال إن الحكم الذاتي هو الذي أدى إلى انفصال الجنوب ، وشدد على أهمية التزام حكومة الفترة الانتقالية بمهامها الحقيقية وقال إن هناك قضايا لا تصلح إلا أن تقوم بها حكومة منتخبة ، وتعرضها على الشعب السوداني ليقرر فيها.

سونا

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